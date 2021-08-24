海巡署日前查獲一艘漁船走私154隻品種貓，農委會依法將其全數安樂死，引起社會譁然。不過，臉書粉專《外國倫看台灣》則表示，許多人覺得貓咪就這樣被安樂死實在太殘忍了，但每天8人死於交通意外，大家卻覺得這沒辦法，只能說「台灣的人命不值錢，已經是這個社會願意接受的現象，而這是很可悲的。」

臉書粉專《外國倫看台灣》日前在臉書發文分享，台灣對於長期存在、需要解決的問題感到很麻木，甚至還會對提出問題的人感到反感。舉例來說，近日走私的貓咪被安樂死，造成輿論譁然，許多人覺得貓咪被安樂死太殘忍了，可是每天平均8人死於交通意外，大家卻覺得這件事就是沒有辦法。

粉專指出，許多人在網路上認同交通需要改善，但在實際作為上，卻有很多人是不願意改變的。就好比說，攤販霸占人行道的問題，導致行人必須走在大馬路上，這是很危險的問題，如果仔細觀察會發現，國外的連鎖店，像是麥當勞就不會把產品擺到人行道上，只有台灣店家會把產品擺到人行道上，將人行道當店面。

粉專表示，許多來台旅遊的外國遊客其實也將此現象看在眼裡，但台灣人對這樣的事情卻是習以為常。看到騎樓的人行道被商家霸佔，老人坐著輪椅在馬路上與車共行，這些都讓外國人深感震驚。

粉專也說，100多隻貓咪的性命可以上頭版新聞，但是人們卻將台灣那些反常、不合理的現象合理化。「例如士林夜市那邊因為商家霸佔人行道，政府就在馬路上畫了綠色的人行道，讓人民走馬路，這種台灣才有的奇觀，不用和美國比較，我在泰國曼谷沒看到這樣的事情，在日本沒看過，在香港也沒見過。」

粉專感嘆地說，台灣的人命不值錢，已經是這個社會願意接受的現象，而這是很可悲的。