48小時被連賣兩次的「黑貝」貝弗利（Patrick Beverley）現在都搞不清楚自己到底要在哪裡開季。2019年7月，快艇相繼簽下「可愛」里歐納德（Kawhi Leonard、「季後賽P」保羅喬治（Paul George）兩位猛將，當時還在快艇的貝弗利曾經得意忘形向人炫耀，快艇的失敗卻來得比他想像的更快。

ESPN「沃神」提到，貝弗利在快艇雙星成軍之後，跑去向湖人主將詹姆斯（LeBron James）耀武揚威一番。同時《Heavy》爆料貝弗利又對勇士主將柯瑞（Stephen Curry）飆垃圾話：「你擁有過去5年，未來5年是我的。」例行賽輸給湖人的時候他還說：「要守住詹姆斯太簡單了。」

貝弗利左嗆詹皇、右嗆柯瑞的威風時光沒有很久，快艇就在2020年季後賽次輪爆冷輸給金塊，甚至多年來的「瑞弗斯政權（Doc Rivers）」都跟著倒台。歷經高層人事地震之後，換上新教練的快艇再出發，這一次他們殺到2021年西區決賽，因為里歐納德受傷而倒在太陽隊腳下。

結局是快艇賣掉了貝弗利，他沒來得及向灰熊新隊友打招呼，馬上又被賣到灰狼，根據外界傳言，他可能與灰狼達成買斷協議，轉去投靠湖人與詹姆斯。儘管貝弗利自清「我沒有嗆柯瑞啊，那是網路亂寫的。」但他從問鼎總冠軍的意氣風發短短兩季落入一支季後賽都沒得打的球隊，有人覺得很好笑，也有人勸他乾脆乖乖留在灰狼。

加盟灰狼之後，為了尊重自己的偶像賈奈特（Kevin Garnett），貝弗利換下21號球衣，改穿22號，等待日後灰狼將21號球衣退休。