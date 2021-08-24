台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛（5009）23日舉行股東會，董事長王炯棻表示，隨著全球疫情受到一定控制，經濟逐漸復甦提升特殊鋼價，今年上半年公司獲利已大幅提升，展望未來，鋼鐵市場有諸多利多，有助營運持續精進。

榮剛23日召開2021年股東常會，由董事長王炯棻主持，會中承認2020年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。榮剛2020年合併營收為76.40億元，年減27.66%，稅後淨利2.58億元，年增1.34%，每股稅後盈餘（EPS）為0.5元，股東會通過配發現金股利每股0.4元，依公司章程已由董事會特別決議於4月發放完畢。

榮剛董事長王炯棻在股東會表示，去年新冠肺炎疫情蔓延全球，市場需求大幅萎縮，致使公司營收及獲利狀況不如預期，隨著疫情受到一定控制，經濟漸次復甦，帶動民生工業與基礎建設產業需求暢旺，特殊鋼價格持續上揚，終於走出過去一年的陰影期，今年上半年合併營收為37.80億元，獲利大幅提升，EPS為0.7元，較去年同期成長180%，創下近六年來同期新高。

展望未來，王炯棻指出，鋼鐵市場有諸多利多，包括俄羅斯自8月1日起對出口鋼鋁課15%關稅、中國繼取消部份鋼品出口退稅補助之外，後續可能加徵出口關稅，有助公司內外銷市場面的價格競爭。此外，美國參議院本月初通過1.2兆美元基建方案，大部分的經費用在修復橋樑、鐵公路、港口及機場，此舉將提高對全球鋼鐵、銅和鋁原物料之需求，未來可望為榮剛出口美洲帶來新一波商機，樂觀看待短中長期對公司的正面助益。