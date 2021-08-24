經營85度C的美食-KY(2723)2021年第二季本業獲利能力顯著提升，帶動稅後淨利雙位數「雙升」達3.96億元、每股盈餘（EPS）2.2元，雙創近3年高點。累計上半年稅後淨利跳增1.37倍至6.47億元、創近3年同期高點，每股盈餘3.6元，表現優於法人預期。

美食董事會通過2021年上半年財報，合併營收97.52億元、年增6.91％，毛利率59.43％、營益率7.47％，優於去年同期58.96％、4.69％，分創同期第3高及近3年同期高點。歸屬母公司稅後淨利6.47億元、年增達近1.37倍，創近3年同期高點，每股盈餘3.6元。

以此推算，美食第二季合併營收48.77億元，季增0.06％、年增10.34％。毛利率60.03％、營益率7.57％，優於首季及去年同期，毛利率創同期次高。配合業外收益挹注，歸屬母公司稅後淨利3.96億元，季增達57.53％、年增達90.49％，每股盈餘2.2元，雙創近3年高點。

美食雖受亞洲疫情升溫影響，第二季營收僅較首季微增，但毛利率及營益率均優於首季及去年同期，帶動獲利繳出雙位數強勁成長，顯示品牌定價能力及產業結構優於同業，且原物料採購及中央廚房管理到位，足以抵擋全球供應鏈緊張，致使大宗商品上漲壓力。

雖然變種病毒為全球景氣復甦帶來變數，各國餐飲業持續面對勞動市場緊缺及原物料上漲壓力，但美食的產品組合搭配外帶為主的營運模式，可望在後疫情時代異軍突起，除保持優於同業的獲利能力，並透過拓展數位銷售渠道提升市占率，貢獻未來營運成長動能。

雖然中美遭逢變種病毒影響，民間消費信心不如預期，台灣三級警戒直接衝擊餐飲業，但85度C中國大陸門市7月日均營收維持穩定，美國門市來客數逆勢成長，台灣買氣亦自谷底回升，使7月自結合併營收16.6億元，月增4.12％、年增0.75％，表現優於法人預期。

累計美食前7月合併營收114.12億元、年增5.9％。展望後市，法人認為，儘管全球景氣復甦因變種病毒而增添變數，但疫苗接種率持續提升，各國政府憑藉過往經驗，應更能兼顧民生消費及防疫需求挑戰。

其中，今年民間消費復甦動能強勁的美國市場，已著手研議施打第三劑疫苗，可望降低第四波疫情影響。而美食在疫情期間財務及獲利能力相對穩定，預期在疫後可望發揮連鎖品牌資源及優勢，搶攻市場擴大市占率，強化營運成長動能。