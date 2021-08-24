一般人家中的插座大多都是白色的，不過近日有一名網友發現，白色插座旁還多了一個紅色插座，但插上電器也沒有供電，因此上網發問其功用，對此，台電出面解答「該插座是在停電時，給緊急發電機供電用」。

原PO日前於臉書社團《裝潢DIY研究室》分享一張照片指出，家中牆面上除了一般常見的白色插座外，旁邊還多了一個紅色插座，但將電器插上後，卻完全沒有供電，「請問這個插座的用途是什麼？它上面顯示是220V的」。

台電在臉書粉專發文揭密。（圖／翻攝自電力粉絲團）

貼文曝光後，引發不少網友討論，「這是緊急電源，平常會有電，給你插冰箱或家裡不能斷電的家電，停電時會切換到大樓的緊急發電機，繼續供應電源，通常在廚房或客廳都會有一組」、「這種在大樓是緊急用電，接大樓發電機的，平常沒有發動，但停電時，大樓發電機作用，它就有電了」、「連接大樓發電機的，一般電視跟冰箱位置才有」。

由於網友討論熱烈，台電也在臉書粉專《電力粉絲團》解釋，其實插座的顏色是依電源來分類的，白色插座為電力公司提供的電力；紅色插座為緊急電源。現在有些大樓住戶會有紅色的插座，原因在於大樓備有緊急發電機，停電時提供電梯及緊急照明使用。

台電進一步說，在住家內的紅色插座大多都會設置在廚房內，依建商不同紅色插座機制可能也會不一樣，有的大樓紅色插座平常沒有供電；有的大樓紅色插座則是平時有電，但用途一致，皆是在停電時由緊急發電機來供電。不過台電也提醒，醫院內的紅色插座不可隨意使用，因為那是給不可斷電的醫療設備維持電力使用。