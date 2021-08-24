紐約州長古莫因性騷擾醜聞而丟官，在今天的臨別演說中，他怪罪媒體炒作與政壇壓力導致外界倉促判斷，並細數10多年州長生涯政績，卸任前極力捍衛自身歷史定位。

古莫（Andrew Cuomo）遭多名女性指控性騷擾，紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）月初公布調查報告後，堅稱清白的古莫陷入四面楚歌處境，10日在排山倒海的壓力下宣布辭職，14天內生效後由副州長侯可（Kathy Hochul）接棒。

古莫卸任前以預錄影片發表15分鐘演說，對相關指控輕描淡寫，並再度質疑指稱他性騷擾至少11名女性的調查報告別有動機，引發的龐大政壇壓力與媒體狂熱促使外界倉促判斷，他因此丟掉烏紗帽。

古莫堅稱「真相終將水落石出」，並說「州檢察長報告用意是當作一項勁爆話題上的政治鞭炮，的確達到效果」。

如同兩週前宣布辭職的演說，古莫試圖喚起紐約客對他執政最美好的回憶，提起自己促成同性婚姻合法化、加強槍枝管制、提高州內勞工最低薪資等政績，並強調行政團隊致力讓紐約步出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陰影的成就。

古莫不忘搬出疫情嚴峻時期為民眾打氣的「紐約堅毅」（New York tough）一詞，嘗試彰顯自己曾被視為抗疫英雄的形象，淡化性騷擾指控帶給他的污點。

63歲的古莫雖黯然下台，但他坐擁1800萬美元（約新台幣5億269萬元）競選經費，紐約政壇無人能出其右。這位曾在紐約呼風喚雨的政壇老鳥明年是否捲土重來競選州長，令人好奇。

他的左右手戴羅沙（Melissa DeRosa）發表聲明說，古莫期待卸任後花時間陪伴家人，彌補多年來錯過的釣魚機會，「他在思考很多選擇，但無意再度競選公職」。

古莫宣布辭職後行事低調，但持續履行州長責任，個人推特（Twitter）帳號每天更新COVID-19住院、確診及疫苗接種數據外，他上週末還與幕僚現身，說明紐約州預防熱帶風暴亨瑞（Henri）侵襲的情形，令人想起一年多前令他大出鋒頭的疫情簡報。

今天是古莫擔任州長最後一天，美東時間24日凌晨12時1分起，曾任聯邦眾議員的侯可將正式接棒，成為史上首位女性紐約州長。