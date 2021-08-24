中國航運巨頭中國遠洋計畫入股德國第一大港漢堡的碼頭，雙方即將完成談判，不過這筆交易案還需經過德國政府的審查。

「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）報導，經營漢堡港的漢堡港口與物流公司（HHLA）執行長提茲拉特（Angela Titzrath）證實，中國國有企業中國遠洋運輸公司（COSCO）計畫入股漢堡港的托勒奧特（Tollerort）貨櫃碼頭，雙方談判進入最後階段，「我相信很快就會完成」。

2年前，中國國家副主席王岐山訪問漢堡港時，也是到托勒奧特碼頭參觀。這是漢堡港第一次爭取到外國大型航運公司的投資，獲漢堡市長茨恩雀爾（Peter Tschentscher）的大力支持。

提茲拉特強調，中國遠洋是漢堡港認識36年的合作夥伴，這筆交易可確保碼頭未來的營運和就業。

報導引述知情人士指出，中國遠洋計畫買下托勒奧特碼頭35%的股權，談判幾乎完成，正在等德國政府審查的結果。在德國，外國投資者入股港口等關鍵基礎設施需經政府的審查。

緊鄰北海的漢堡是德國第一大海港，不過近年來成長停滯，貨櫃吞吐量明顯落後荷蘭的鹿特丹（Rotterdam）和比利時的安特衛普（Antwerpen），在歐洲排名第3。

中國長年來是漢堡港最重要的貿易夥伴，與中國的進出口佔全年吞吐量的30%。漢堡也是中國「一帶一路」基礎建設倡議在歐洲的重要據點。