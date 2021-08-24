台股23日強彈近400點，收在16741.84點，收復5日線，技術分析的MACD指標也收腳，分析師表示，只要16589點不被跌破，可視為短線反彈波的開始，航運族群走勢更強，不僅類股指數已站回所有均線之上，出現翻多訊號，MACD指標也第1天翻紅，包括貨櫃三雄長榮、陽明、萬海MACD柱狀體都翻紅，型態甚至比大盤、電子類股來得強。

在台積電、聯電以及航運族群強勢表態下，台股23日絕地大反攻，收盤大漲399.9點，以16741.84點作收，漲幅2.45%，居亞股之冠，三大法人同步買超，合計買超184.69億元，其中，外資及陸資買超142.02億元，自營商買超25.3億元，投信買超17.37億元。

摩爾投顧分析師江國中指出，23日的紅K棒已經突破下降壓力線，大盤指數從5月中以來一路急漲了3000點，到7月站上萬八，漲勢相賞凌厲，也合理化近期的技術修正，這根紅K改變了過去高點越來越低、低點也越來越低的慣性，同時，在MACD收腳第1天就站上5日均線16589點，盤中還突破上周高點16777點，只要16589點不被跌破，將可視為短線反彈波的開始。

不僅大盤出現訊號，江國中表示，電子類股指數也是從8月5日高檔開始回檔以來，MACD收腳的第1天，也站上短期均線5日線，如果能守住，將有機會出現為期3周的中期反彈。

至於航運股，江國中說，類股指數已站上所有均線，已出現翻多訊號，MACD指標不只收腳，還是翻紅的第1天，比大盤、電子類股來得強，成交占比一度衝到5成，營收、業績表現展望都很樂觀，其中，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海MACD柱狀體都已翻紅，是7月初以來首見翻多訊號，但仍要密切觀察上海出口集裝箱運價指數(SCFI)運價沒有見頂。

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