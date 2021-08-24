阿富汗局勢國際高度關注，資深媒體人陳文茜也持續關心相關進展，她昨（23）日在臉書分析指出，美國撤軍阿富汗並非突然發生的行動，而是已經規劃了近兩年，她並分析5點理由。

回顧美國撤軍阿富汗過程，陳文茜表示，自2019年開始談判，2020年2月美國前總統川普和塔利班簽署和平協議，決定2021年5月撤軍：拜登延後了約三個月，由此可見，美國自阿富汗撤軍，已經規劃了近兩年。

至於為何美國要撤軍，陳文茜首先提到，美國在阿富汗戰爭已經駐軍近二十年，花費一兆美元，美國直接支持阿富汗軍隊至少830億美元。

阿富汗父親將嬰孩遞給美軍，讓美軍帶嬰孩就醫。（取自人權活動家Omar Haidari拍攝影片）

第二，自911之後，美國攻打阿富汗；侵略伊拉克；介入利比亞、敘利亞內戰：美國陷入中東泥淖，軍事支出龐大，而所有當地新建立的政權皆搖搖欲墜，美國看不到援助的盡頭，尤其敍利亞、利比亞政權崩潰後，出現大量難民，衍生恐佈組織，利比亞甚至有將近上百個民兵部落互相攻擊，而他們惟一的交集點就是「攻擊美國」。

理由之三，陳文茜說，美國人普遍厭戰，這是繼越戰後，美國另一場失敗的戰爭，美國必須儘速撤離。第四，美國過去介入中東事務的目的「石油」，已經消失，美國自2008年以水壓裂解法開採的頁岩油氣，至今不只足供美國使用，2020年起已經可以出口。

最後第五點理由，陳文茜表示，美國戰略專家普遍認為當美國陷入中東泥淖時，正是中國大陸快速崛起的時機，因此美國必須回到美國國內經濟、教育、就業、貧富差距、科技領先、生物科技等，投資美國，確保美國第一的優勢。