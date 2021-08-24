資深媒體人趙少康日前曾呼籲總統蔡英文，施打高端疫苗前應先驗抗體證明沒有打過國外疫苗，遭民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政23日於記者會上批評「格局」有問題。對此，趙少康反擊，他的建議就事論事，沒有惡意，反倒是民進黨「不顧一切強推高端，陷民眾於危險之中，這樣的執政黨及蔡英文，又有什麼比我高的格局」？

趙少康昨（23日）在臉書發文表示，自己建議蔡英文的論點，完全就事論事，沒有惡意，接不接受也完全由蔡英文決定。尤其高端到底對新冠肺炎病毒有多少防護力，全國都很關切，難道蔡英文、衛福部長陳時中及民進黨一點都不關切？

對於民進黨立院黨團開記者會批評他「失去在野黨的格局」，趙少康直言，實在讓他哭笑不得，難道在高端沒做第三期人體試驗、不清楚對Delta病毒防護力資訊、也不知道打了第一劑效力如何的情況下，就卯足了勁，不顧一切強力賣力的推薦高端，「這樣的執政黨及蔡英文，又有什麼比我高的格局」？

許多網友在其po文底下留言表示，「老百姓選出的總統要公布健康報告，也是對選民的尊重！而納稅義務人也有權知道選出來的總統身體健康與否！很重要吧」、「政府應該免費讓打完高端的人两週後驗抗體保護力，否則未来高端如何走出台灣」。