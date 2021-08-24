「宅神」朱學恒發起預購之「我不配打高端」T恤。（圖／取自朱學恒臉書）

臉書網友留言。（圖／取自朱學恒臉書）

「宅神」朱學恒10日在臉書推出「我不配打高端」T恤，呼籲大家穿上不要跟「高端人口」搶疫苗，引發各界熱議。朱23日在高端開打當日再度發文，指該T恤太多人訂導致廠商產線爆滿，讓他不得不說一句「會延遲出貨非常抱歉」，並附上「呵呵」大笑。

《中國時報》24日報導，為提高國人施打國產疫苗信心，總統蔡英文23日將手臂獻給高端。疫情指揮中心23日上午再度開放預約接種高端疫苗，截至下午5點共有11萬4635人完成預約，占整體符合資格人數的54.92％；目前全台將接種高端疫苗的人數共有71萬多人，若用目前到貨的高端疫苗數量計算，約為8成2的預約率。

朱學恒在臉書發文表示，在高端疫苗開打這一天，終於到了迷信和科學決戰的那一天，大家就來看看，到底有多少人現在就搶打高端疫苗。但朱另指出，「我不配打高端」T恤因為太多人訂，所以廠商產線滿載運轉，「會延遲出貨非常抱歉，呵呵。」

此文一出，獲得超過3300個讚、超過150則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「高端就留給尊貴的皇民，我們這些拒絕皇民化的台灣人太低端，打BNT就好了」、「有的職場規定要打疫苗才能工作，不然就是要一個星期篩檢一次，除了麻煩外，公司如果沒補助，篩檢費用也要錢，不得已就只能當高端人」、「很多年輕一輩在沒有選擇之下只好打了，身邊的朋友幾乎都去打，因為怕染疫，又沒得選，這波操作很成功」。