上櫃股票松瑞藥(4167)自110年8月24日起得為融資融券交易；特藝石油能源有限公司參與發行之臺灣存託憑證(911613)自110年9月3日起終止上櫃。

松瑞藥目前實收資本額為30.07億元，記名股東總人數計有28083人，而持股1000股至50000股之股東人數為21628人，全體董事、監察人、經理人及持股超過百分之十股東之記名股份總數占公司上櫃股份之比率為8.67%。

櫃買中心表示，松瑞藥公司之上櫃期間、設立年限、實收資本額、每股淨值及獲利能力皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條之規定，另審核日前90個營業日亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項，自110年8月24日起得為融資融券交易。

特藝石油能源有限公司(以下簡稱特藝公司)經新加坡交易所於110年8月20日核准股票於110年9月3日下市，其參與發行之臺灣存託憑證核有本中心業務規則第12條之6第1項第1款「臺灣存託憑證所表彰之有價證券已自其上市證券交易市場終止買賣者」之情事，爰依規自110年9月3日起終止該臺灣存託憑證櫃檯買賣。

櫃買中心表示，特藝公司股票及台灣存託憑證自 105年6月起分別於新加坡交易所及櫃買中心停止交易迄今，該公司前於本(110)年5月25日經新加坡高等法院核准進行清算，清算人表示該公司可變現資產不足償還債務，已無剩餘財產可分配予股東，該公司股票及台灣存託憑證自110年9月3日起同步於新加坡交易所及櫃買中心終止上市及上櫃買賣。

特藝公司在臺存託機構「遠東國際商業銀行」及代為處理股務機構「元大證券股份有限公司」等相關機構，將持續配合辦理後續TDR持有人服務事宜。