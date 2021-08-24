台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核國內上市第2季財報每股淨值資料，每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易共有麗臺(2465)六福(2705)無敵(8201)

而跌破票面，暫停融資融券交易的有大魯閣(1432)台揚(2314)新天地(8940)。調整作業都將自今(24)日起實施。

《證交所》內控缺失改善 凱羿-KY正常交易25日恢復
航海王領漲 台股早盤大漲逾百點
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