《台北股市》麗臺、六福、無敵24日恢復融資券交易 08:202021/08/24 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核國內上市第2季財報每股淨值資料，每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易共有麗臺(2465)、六福(2705)、無敵(8201)。 而跌破票面，暫停融資融券交易的有大魯閣(1432)、台揚(2314)、新天地(8940)。調整作業都將自今(24)日起實施。 《證交所》內控缺失改善 凱羿-KY正常交易25日恢復 航海王領漲 台股早盤大漲逾百點 #台揚 #大魯閣 #麗臺 #六福 #無敵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北京雙減效應 爆台青轉職潮 04:102021/08/24 焦點新聞 泰國度假天堂 蘇美島凱悅酒店盛大開幕 11:132021/08/24 生活 美股創高 晶圓雙雄、航海王帶頭衝 台股漲逾160點 09:102021/08/24 財經 航海王＋權值王 大反攻 04:102021/08/24 財經要聞 《食品股》臺鹽發展5大方向 漁電共生推展ing 16:162021/08/23 財經 時論廣場》非核家園毀台（彭蕙仙） 19:232021/08/23 時論廣場 有望獲FDA完全批准 美股開漲200點 輝瑞股價漲近3％ 21:462021/08/23 財經 餐飲品牌串聯吸客 04:102021/08/24 時尚消費 《櫃買市場》信用交易 4檔恢復、7檔暫停 07:462021/08/24 財經 國戰會論壇》湄公河流域國家 Taiwan can help（黃惠華） 10:072021/08/24 海納百川 百貨注活水 04:102021/08/24 時尚消費 財經熱門新聞 新光金小王子傳喜訊 新娘貌似隋棠 還是辜仲諒表妹 - 財經 東南亞疫情爆開 晶片缺貨更慘了 致命原因曝光 - 財經 台積營收超速 外資高喊900元 - 財經要聞 - 工商時報 陸限制鋼鐵產出 鐵礦砂暴跌 - 全球財經 - 工商時報 大陸經濟多久把美國幹掉？華爾街大老先喊：人民幣超越美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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