前年姜姓男保全員自稱尿急，跑到女性洗手間如廁與逗留，前往購物之女性客戶如廁時發現，當場受驚嚇而奔逃，姜男離職後主張公司違法解僱，提告求償1000萬元並要求復職，台灣高等法院維持一審判決，認定姜男自請離職，判他敗訴、駁回請求。可上訴。

姜男表示，他被公司派駐百貨公司執行保全勤務，每月工資3萬4000元，但公司卻在2019年12月27日無預警且不附理由違法解僱他，他主張僱傭關係應仍存在，公司應按月給付薪資，並賠償他名譽權及工作權受侵害之精神慰撫金1000萬元。

保全公司解釋，姜男因連續數日不服從物業管理規範規定，常與其櫃位管理代表發生衝突，遭百貨公司投訴，公司予以「警告一次」懲處後，他值夜班保全勤務時，明知男性洗手間設在2樓且可完全正常使用，卻故意搭電梯進入3樓女性洗手間如廁與逗留。

保全公司說，當時前往購物之女性客戶如廁時發現，當場受驚嚇而奔逃，隨即向專櫃人員檢舉投訴，公司主管到達中控室調查後，姜男當場表示「不回來了，不做了，你找我我也不會回來了」已明確表意終止雙方勞動契約，公司並無違法解僱。

歷審認定姜男說他內急忍不住看到廁所就往裡面衝，也坦承案發後向主管表示不做了，且第二天未再上班，他當時確有自請離職，向保全公司為終止勞動契約之意思表示，駁回姜的請求，敗他敗訴。