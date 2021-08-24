徐懷鈺（Yuki）出道23年，依舊保持凍齡美貌，近日她曬出收工後和工作人員的合照，不過網友找半天，都認不出她在哪裡，直到有人表示穿牛仔背心、短褲的就是她，讓眾人都驚呆，直呼「差太多了一點都不像」。

徐懷鈺近日在社群曬出收工照，寫下：「謝謝這2天辛苦陪我的大家，我們一起期待成品」，只見她PO出和一群工作人員的合照，穿著牛仔背心搭牛仔短褲，露出一雙纖細美腿，好身材完全看不出已經43歲。

徐懷鈺穿牛仔背心、短褲和工作人員合照。(圖／翻攝自徐懷鈺臉書)

徐懷鈺當年歌曲紅遍大街小巷，並譽為「平民天后」。(圖／本報系資料照)

不過，或許是妝容的關係，她的五官和過往有些不同，讓網友乍看下都認不出，「我看了很久一點都不像徐懷鈺啊」、「妳有在照片中嗎？」、「看刺青才認出來」，還有人要她不要整型，「妳已經很漂亮，別整到失去自己的特色」、「Yuki，拜託千萬別去整形醫美哦，因為原來的妳已經很漂亮了。」

但也有粉絲認為應該只是妝的關係，並期待她的新作品能快點出來。徐懷鈺當年憑著《我是女生》、《妙妙妙》、《怪獸》等歌曲紅遍大街小巷，並譽為「平民天后」、「國民天后」。

不過人紅是非多的她，接連爆出耍大牌、難搞、棄養等負面新聞，之後爆出合約糾紛，讓她瞬間沒收入，還得靠歌迷接濟才能過活，合約糾紛告一段落後，近年來她才積極回歸演藝圈，上通告、舉辦演唱會等。