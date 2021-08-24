台灣民意基金會今公布最新民調顯示，蔡政府滿足國人疫苗需求表現的評價，整體平均分數是52.7分。台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，這無疑是另一個更嚴重的警訊，一種類似火山爆發前夕的徵兆。

民調顯示，政府疫苗施打順序的公正性，10.7％非常公正，39％還算公正， 20.9％不太公正，15.9％一點也不公正，13.5％沒意見、不知道。顯示近5成基本上認為蔡政府疫苗施打順序是公正的， 3成7不以為然。這是一個嚴重的警訊，因為這很可能是一顆隱藏的超級未爆彈， 尤其當可信賴疫苗持續短缺或有新嚴重疫情爆發的時候。

值得注意的是，當只有約1成1覺得非常公正，卻有1成6認為一點也不公正。游盈隆說，意味對政府疫苗施打順序雖然有約五成的人能接受，覺得尚稱公正，但有 三成七國人存疑。這是一個嚴重的警訊，尤其當可信賴疫苗持續短缺或有新嚴重疫情爆發的時候。

民調顯示，5到34歲年輕公民，高達4成5認為不公正，而這個群體成員基本上都尚未施打疫苗。

關於蔡政府滿足國人疫苗需求表現的評價，18.5％打80分以上，12％打61-79分，22％打60分，14.5％打50-59分，27.4％打50分以下，5.5％不知道／拒答。

台灣人對國內外疫苗的偏好，民意顯示，四種疫苗中，40.9％莫德納、23.8％BNT／輝瑞、11.3％高端、9.5％AZ；進一步問第二種疫苗會選哪一種？33.9％莫德納、24.3％AZ、22.3％BNT／輝瑞、6.7％高端、10.3％堅持不選第二種。 將疫苗第一與第二選擇相關數字合併計算，69.8％莫德納、42.8％BNT／輝瑞、30.2％選擇 AZ、17％選擇高端。

他認為，在國產疫苗高端已經緊急獲准量產上市，並在蔡總統及其政府全力促銷推動下，但國產疫苗高端仍未獲廣大民眾青睞，因為多數人胸有定見，只相信世界衛生組織或國際嚴格認證的疫苗。

國人對蔡總統接種國產疫苗高端，20.3％非常贊成、29％還算贊成， 15.3％不太贊成、14.4％一點也不贊成、21％沒意見、不知道、拒答。