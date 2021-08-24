高速公路車速動輒百公里以上，如果駕駛未全神貫注專心開車，恐危及自己與其他人的安全。有一名女網友把她在國道上看到的離譜一幕，發文到網路分享，表示日前在國道上看到一輛轎車左右飄移，開到旁邊一看，駕駛竟然沒握緊方向盤，而雙手拿著手機邊開車邊玩，讓她看得膽顫心驚，直呼「太扯了吧！」，氣得她將畫面拍下來PO上網，網友看到都火了。

一名女網友在臉書社團《爆料公社2社》發文附照分享，她前幾天與家人開車上高速公路，發現前方一部轎車忽左忽右，開到旁邊竟然發現，該車駕駛的並沒有緊握方向盤，而是雙手拿著手機，全神貫注盯著螢幕看，氣得她拍下影片大罵：「這是高速公路不是你家欸！開車飄來飄去就算了，經過你旁邊竟然表演特技，太扯了吧！！」

原PO氣得表示，當時她車內還載有小孩，如果因為那部車失控被撞上，後果一定不堪設想，離譜危險駕駛行為讓她驚呼「看你這樣真是替你捏把冷汗」，並質疑對方可能是「平民版特斯拉」，才可以邊玩手機邊開車。

文章曝光後引來不少網友撻伐，紛紛留言大罵「看外觀就知道是移動式炸彈了」、「他用手機遙控方向盤」、「這台有自動駕駛啦，大驚小怪」、「這太誇張了吧」、「車子在走，追劇要有...」、「特斯拉換車殼板金偽裝的啦」、「他可能在打吃雞（手遊）～撞上去就刺激了！」