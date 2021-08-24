台灣民意基金會今早上發表八月全國性民調報告，主題是「疫苗偏好、分配正義與臺灣政局」。民調顯示，對總統蔡英文接種國產疫苗高端的態度，有四成九基本上贊成蔡英文總統施打國產疫苗高端，三成反對。

游盈隆今（24日）在臉書發文表示，人民對蔡總統接種國產疫苗高端的態度，20.3%非常贊成，29%還算贊成，15.3%不太贊成，14.4%一點也不贊成，21%沒意見、不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，在二十歲以上臺灣人中，四成九基本上贊成蔡英文總統施打國產疫苗高端，三成反對。

此外，關於台灣人對國內外疫苗的偏好，最新民意顯示，在二十歲以上臺灣人中，四成一優先選擇莫德納，二成四選擇BNT/輝瑞，一成一選擇高端，近一成選擇阿斯特捷利康。由此可見，美國莫德納疫苗是臺灣人的最愛，其次是德國BNT/輝瑞，第三是國產疫苗高端，第四是英國AZ。

本次調查訪問期間是2021年8月16-18日3天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1078人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。