威力彩頭獎連摃41期，昨頭獎27億元終於開在新北市三峽區的「義忠興業社」，由一名幸運兒獨得。對此，資深媒體人趙少康小編群表示，過去5期他們都會集資買威力彩，但這期小編睡過頭忘記買就與頭獎擦身而過了，讓他忍不住得先去抱著棉被哭一會。中廣董事長趙少康本尊則親自回覆：「別難過，腳踏實地認真做人，明天乖乖來上班。」這則留言獲得超過2000人按讚。
臉書粉絲專頁「康編碎碎念」23日深夜10點半發表文章《在823這一日開出威力彩頭獎的啟示》，內文指出，過去5期小編們都會集資買威力彩，直到23日這天，他們不小心成了「睡在那編」，因為睡過頭忘記買，頭獎就開出來了。
趙少康小編們表示，這個故事告訴大家「居安思危」的重要性，正所謂「備而不中，防範未然」、「勿恃頭獎之不來，恃吾有彩券以待之」。小編們更直言：「先不說了……小編先去抱著棉被哭一會。」
此文獲得近百則留言，值得注意的是，趙少康本尊親自在文章下留言：「別難過，腳踏實地認真做人，明天乖乖來上班。」這則留言獲得超過2000人按讚，趙與小編的互動讓大批網友盛讚有趣：「你們真的太有趣的」、「老闆講話真實際」、「差點趙少康的小編們就要離他而去了」、「中了就不用來了」、「把我笑翻了」。
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