小編今天（24日）精選5件不可不知的國內外財經大事。房地合一2.0上路一個月後「打炒房措施執行成效」，根據統計，7月房地合一2.0交易總件數為3835件，其中有1532件皆適用35％以上重稅，等於有4成交易案件皆適用重稅。財部認為，房地合一2.0新制達到有效打擊短期炒房目標。

【1】房地合一2.0上路 4成案件課重稅

房地合一2.0上路，據財政部公布最新數字顯示，7月適用45％稅率件數比重達23.49％、35％則為16.45％，合計遭課重稅占比飆升至4成，較上半年月均值倍增；在許多投資客、置產族提前換手出場下，整體成交件數則較上半年月均值銳減4成，財政部指出，新制已見抑制短期炒房效果。

【2】越南硬封城 大廠轉單陸、星

越南疫情升溫，胡志明市派遣軍隊硬封城，英特爾、電子製造服務大廠捷普（Jabil）等美商對此一情勢憂心忡忡，深怕衝擊當地的生產與投資。捷普對硬封城深感疑慮，並表示受到封鎖令影響，許多商業伙伴已將訂單轉至中國大陸與新加坡等其他國家。

【3】台積營收超速 外資高喊900元

花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志指出，深度爬梳台積電於2021～2023年投入千億美元資本支出後，帶動的營運效益斐然，2024年的營收就將比2020年倍增，比預想的時間快了一年，2025年則將達成每股純益較2020年翻倍里程碑，維持「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價900元。

【4】驚見50％缺口 引發鋰價暴走

全球綠能產業積極布局和大陸新能源車市蓬勃發展的帶動下，國際能源署（IEA）估計，全球車用電池主要生產原料鋰資源將在2030年面臨約50％缺口。在此背景下，鋰資源價格近期狂飆，出現每日上漲人民幣（下同）千元的局面。

【5】大陸限制鋼鐵產出 鐵礦砂價格暴跌

中國大陸限制鋼鐵產出引發市場憂慮，導致鋼鐵重要原料鐵礦砂價格近日暴跌，已較5月紀錄高點大跌40％，這波價格跌勢來的又快又急，出乎市場意料。