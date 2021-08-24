行政院將推出振興五倍券，據台灣民意基金會今早發布的民調顯示，有六成的人民肯定這項政見，但這項政見能否挽救行政院長蘇貞昌和其團隊的支持度？結果顯示，有四成五受訪者滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，不滿意的為四成八。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蘇內閣已連續三個月施政不滿意度高於滿意度，雖然差距縮小，但這是蘇內閣成立以來從未發生過的現象，可確認蘇內閣已不再是台灣民意的寵兒。

民調顯示，國人對振興五倍券的態度，20％非常肯定、40.2％還算肯定、17.9％不太肯定、16％一點也不肯定、5.9％沒意見、不知道、拒答。他說，這項發現清楚傳達了一個訊息，五倍券政策經過風風雨雨後，去除民眾需自付1千元的條件後，成為社會絕大多數人歡迎的政策。也是蔡政府自去年8月宣佈開放萊豬進口以來，單項最受歡迎的公共政策。

至於政府紓困工作表現，10％非常滿意、38.6％還算滿意、25.3％不太滿意、19.7％一點也不滿意、6.5％沒意見、不知道。4成9滿意、4成5不滿意。 滿意者比不滿意者多3.6個百分點。

與上個月相較，從42.7％增加到48.6％，提升5.9個百分點、不滿意的人47.6％減少到 45％，下降2.6個百分點。他說，民進黨政府從原本強大民怨中脫困而出，現在已經回到受多數民意歡迎的彼岸。五倍券決策的峰迴路轉無疑是其中關鍵。

他分析，2020 年5月以來五次調查研究結果，對蔡政府紓困表現不滿意的人，現在仍停留在4成5，只比上個月略減2.6個百分點，顯示民怨依然強勁，且暗示現階段民意起伏不定，主要將隨疫情控制、安全有效疫苗的提供、 及政府能否有效紓困和振興而定。

至於蘇內閣施政表現，10.5％非常滿意，34.7％還算滿意，22.6％不太滿 意，25.1％一點也不滿意，7.1％沒意見、不知道、拒答。和上個月相比，滿意蘇內閣整體施政表現的人略升1.1個百分點，不滿意的人減少2個百分點，這一來一往，使得不滿意的人比滿意的人只多 2.5 個百分點。

從年齡層的角度看，25到64 歲青中壯公民明顯過半數不滿意蘇內閣的施政表現；民進黨支持者8成6滿意，國民黨8成3不滿意，民眾黨7成3不滿意，中性選民5成3不滿意，3成3滿意。主要政黨對峙鮮明，但中性選民多數明顯站在在野黨這一邊。