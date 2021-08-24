居住在高雄林園區的王皇閔長期跟隔鄰的堂弟、堂妹相處不睦，更曾因為糾紛與堂弟大打出手，雙方互控傷害，未料，王皇閔心生不滿，竟在開庭當日深夜帶著63瓶汽油侵入住宅點燃燒死堂妹，經最高法院判處無期徒刑定讞，民事部分近日出爐，法院判賠堂妹父母和堂弟共872萬餘元。

61歲的王男不滿因堂弟控告他恐嚇、傷害遭到起訴，去年(2020年)收到法院傳喚他3月5日開庭的通知後更興恨意，他先到加油站購買10公升之汽油共3次共30公升，他在住家內分裝成63小瓶，利用眾人熟睡之際，到堂弟妹的住處，在對方房間外擺放汽油瓶。

堂妹因聞到濃烈汽油味欲開門查看，王男見有人打開房門馬上啟動電擊棒，瞬間引爆火勢，王的堂弟被燒傷，破窗從後陽台逃生，堂妹則因房門外起火無處逃生，吸入大量一氧化碳致一氧化碳中毒而熱休克死亡。

檢方起訴後，一、二審都認定，王男僅因與堂弟間之恐嚇及傷害糾紛，即心生不滿，計畫放火行凶，且犯案前已事先安排妥當由他人收租及寄養寵物等事宜，並刻意阻斷堂妹及堂弟房間內往走道、樓梯及前陽台逃生之路線，顯然事前已籌劃周詳。

合議庭認為，王男處心積慮以放火手段達成殺人目的，讓堂妹受困房內、求救無門，慘遭大火燒死，且臨終前恐懼痛楚無以復加，王男犯後逃離現場，在家中或附近草叢躲藏，無意坦然面對刑事追訴審判，將他判處無期徒刑，上訴後，最高法院駁回確定。

法院審理認定，堂妹父母被迫承莫大悲慘遭遇，判王男還須賠償2人共624萬餘元。且堂弟身體受傷嚴重，經過治療、整型數次，所受精神上的苦楚不可磨滅，也須賠償247萬餘元，仍可上訴。