威力彩頭獎27億昨晚開出，獎落在新北市三峽區愛國路2號的彩券行義忠興業社，引起網友熱烈討論，其中許多人好奇「中獎的人如今在想什麼？」對此，不少網友認為，應該滿腦子都在想著該怎麼保存這張代表著27億的小紙條，會害怕彩券紙不見、毀壞，讓一切都變成曇花一現，所以壓力會爆炸大，還會開始疑神疑鬼，只有沒領到錢，就沒有辦法放鬆下來。

一名網友昨在PTT上發文表示，威力彩連槓41期，頭獎27億就這樣沒了，只能說一家歡樂，多家愁，不知道那個幸運抱走頭獎的人，如今在想什麼？

貼文引起網友討論，「開始擔心怎麼領錢，好奢侈的煩惱」、「開始想要怎麼投資」、「疑神疑鬼，茶飯不思，隔天請假不上班」、「人生直接瞬間不知道要幹嘛」、「神經質生活馬上就開始」、「大家能想像一夜之間得到20億的感覺嗎？」

不少網友認為，中獎的人應會一直思考該怎麼保存彩券比較好，「一直盯著彩券怕它突然自燃」、「一直想那張紙要放哪比較好」、「 煩惱如何把樂透紙當黃金一樣保護到領獎」、「 20億的小紙張，想到就怕」、「身心壓力一定很大，一張紙而已」、「樂透紙該怎麼保存起來不弄掉」。總之感覺在成功領到錢之前，都會過著戰戰兢兢的生活，無法好好放鬆心情。