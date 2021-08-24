林女以上廁所為由，被人推輪椅離開醫院失聯。（民眾提供）

中部角頭「要命小方」的44歲林姓妻子，22日晚間駕駛賓士車行經台中市北屯區，失控衝撞3輛路旁轎車後翻覆，林女稱身體不適就醫，還未抽血酒測就尿遁，23日深夜10點多在律師陪同下到案，事發24小時候採檢已無酒精反應，她也辯稱不記得車禍發生過程，只想回家休息；唯警方以拒測開罰，將處以新臺幣18萬元罰鍰、吊照等處分。

林女22日晚間8時許駕駛賓士車，衝撞停在路邊的3輛轎車，3車均嚴重受損，1輛後輪被撞飛、零件散落一地，賓士車則整輛四輪朝天，林女從駕駛座脫困，無明顯外傷，但警方到場時她自稱頭暈，被送醫救護，至中國醫藥大學附設醫院就診後，林姓女駕駛向護理師表示欲上廁所，由陪同就醫的兒子推輪椅逕行離開醫院。

失控連撞3車尿遁 台中「要命小方」角頭妻辯：什麼都記不得了

經警方全力調閱道路周邊監視器及全力查訪聯繫，林姓女駕駛已於23日晚間10時10分在律師陪同下到台中市警局第五分局交通分隊進行說明與釐清案情，據悉林女稱因身體不舒服，只想回家休息，對於車禍過程完全記不清楚。

肇事林女昨天深夜10:10分在兒子陪同下到五分局交通大隊說明。（民眾提供）

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車禍發生逾24小時，警方仍對林女進行酒測，酒測值為零，但警方認定林女拒測，將依據道路交通管理處罰條例處以新台幣18萬元罰鍰、移置保管車輛、吊銷駕駛執照、施以道路交通安全講習之處罰。

據了解，林女有3次酒駕前科，日前遭判刑6月，不得易科罰金，她雖向法院聲明異議，仍須入監服刑，但還不到執行日。

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