【愛傳媒陳麗玲專欄】一日不做，一日不食，現在變成一日沒疫苗，一日沒薪水。八二三炮戰六十三周年紀念日，同時也是蔡英文打高端疫苗日，看到蔡英文的笑臉及手臂，我很想吐。

剛上高一的女兒剛說學校開學要提出快篩證明，還要準備二劑試劑，我一算，1500大洋又要飛走了，可是我六月才剛繳稅，上學雖是學生權利，但也是義務，憑什麼要學生自己準備試劑？

又看到（未接種、沒快篩，勞工無法上班，雇主可不給薪）的報導，我心想，如果什麼事都要百姓自己負擔，那我繳的稅花到哪去？民眾打不到疫苗，需要快篩才能上班，完全是民進黨政府的責任！憑什麼要我們的荷包來承擔？

蔡政府的無能無為，導致國內疫苗覆蓋有限，而高端疫苗不是國際承認的合格疫苗，又要用雇主不給薪這個理由強迫施打高端，這種逼良為娼，霸王硬上弓的行為，請問，這不是圖利高端，什麼是圖利高端？

佛家說：一日不做，一日不食！蔡政府編了那麼多預算卻不做事，這算什麼政府？行政官員甚麼都不做，憑什麼拿百姓的薪水？現在勞工已經苦哈哈，還因為沒疫苗要快篩，還要支出一筆錢，我看這句佛諺要變成（一日沒疫苗，一日沒薪水）。

憲法第15條規定：人民之生存權、工作權及財產權，應予保障。因為政府不給國際認證疫苗，又不願自費篩檢的勞工，如果因為這樣領不到薪水，應該要打憲法官司！

作者為律師

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