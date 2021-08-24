【愛傳媒葉毓蘭專欄】造成49人死亡和247人輕重傷的太魯閣號事故，歷經4個多月的調查，運安會主委楊宏智8月20日表示，若列車沒有誤點6分鐘，就不會發生事故，真的是運氣很不好。此話一出便引起了軒然大波。

但我想說的是，真正運氣不好的其實是台灣人民，有了這樣抗拒改革的蔡政府與千瘡百孔的台灣鐵路，才讓人民面對各種運輸安全危機，如果台鐵願意如實改革，還會有一而再、再而三，造成重大傷亡的意外嗎？

針對罹難者家屬組成的「太魯閣的眼淚」發言人王薇君質疑，先前普悠瑪事故已經奪走18條人命，太魯閣事故又增添49條亡魂，顯見台鐵沒有要改善！

對此，運安會楊主委卻說他們沒有權限要求誰要負責，這樣的說法要家屬如何接受？國人是不是活該不斷遭遇重蹈覆轍的運輸安全事故？

過去的台鐵災害，運安會或調查小組也會做出厚厚的調查報告，提出千百項改善建議，但是，就好像台諺「頭過身就過」，等風頭過後，就算已經修法訂定SOP，如果行政機關不肯監督落實，放任台鐵依然故我，那麼再多的改善措施與調查報告最終也是枉然，無法改善運輸安全。

不是太魯閣號的運氣真不好，是我們全民的運氣真不好，有這樣的政府、有這樣的報告，我們還需要什麼敵人？

作者為立委、前警大教授

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