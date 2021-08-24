【愛傳媒黃珊珊專欄】動物之家改建案在柯市長任內提出規劃，今年一月議會通過工程經費5.1億，加上中繼工程7900萬與委託設計監造費用，共計約6.9億元。

四、五月時，市府準備發包工程，但是，這陣子營建成本大幅提高，又因為動物之家預計重建主體工程需要開挖地下室，這個地點又位在垃圾山，開挖地下室勢必需要清出掩埋的垃圾，加以分類清理，不過，垃圾處理的成本以及原設計規劃的一般營建廢棄物處理成本，在市場價格飆漲，短短三、四個月，主體工程總工程費就增加了2.2億，從原來的5.8億預算提高到8.1億元左右，才能符合原來的設計，其中廢棄物處理經費佔總工程款的四分之一以上，明顯不符合政策目標，恐怕也很難對議會交代。

市府內部經過多次討論，疫情影響下，許多公共工程都因爲原物料上漲、缺工及缺料，造成多次流標，也可能預期動物之家的工程經費在不足的情況下，也可能會流標，目前中繼場地已經在興建，市府也不希望主體工程減項發包，所以目前決定暫緩，視工程進度與市場狀況，重新評估興建方式與時程。

打造友善動物城市是我們的職責與重大政策，市府會盡全力找到最適合的方式，打造更現代化的動物之家，但是必須把錢花在刀口上！

當初預算編列時，以一般土方做評估，後續交由大地處接手，找來廠商進行實地勘察後，才發現地底下掩埋的垃圾量比想像中的還要多，這也是造成垃圾處理費用大增的理由。市長室會議討論時，大家都有不同的意見，我們會重新思考有沒有其他適合的場地，也會盡快在這週到新的地點進行勘察。

興建動物之家的目的，主要是要給浪浪們一個舒適溫暖的環境，我們希望將經費用在環境品質的提升，而不是光地下室的開挖就佔據大部分的經費，這才是我們必須思考暫緩興建的原因。

作者為台北市副市長

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