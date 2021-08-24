台灣民意基金會今公布最新民調顯示，蔡英文總統聲望，4成5贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，贊同者比不贊同者多 3.8 個百分點；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，但和去年5月相比，20到24歲以下9成3力挺蔡總統，如今只有4成7力挺，完全不可同日而語。

民調顯示，民進黨支持者8成8贊同蔡英文國家領導方式，國民黨7成6不贊同，民眾黨7成4不贊同，中性選民4成4不贊同，3成3贊同。他說，政黨對峙態勢鮮明，但中性選民多數站在在野黨這一邊。

蔡總統聲望民調顯示，10.6％非常贊同，34.7％還算贊同，22.6％不太贊同，18.9％ 一點也不贊同，13.3％沒意見、不知道或拒答。他說，顯示台灣社會內部對蔡總統執政表現好壞看法分歧，但強烈支持者有1成1，強烈反對者有1成9。

訪問對象20歲以上，抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣，訪問日期110年8月16日至18日，有效樣本：1078人，抽樣誤差95％的信心水準下，約±2.98個百分點。