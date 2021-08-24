農委會去年推動「漁電共生計畫」，雲林縣府支持台西產業專區內以該方案進行設置屋頂行太陽能光電，針對有女立委質疑丁種建築用地的可設置上限為70％，雲林縣府表示已多次請經濟部工業局請示「台西工業區」是否已開發完成為可設廠之實質「丁種建築用地」，工業局始終未獲正面回應，在中央未釐清爭議之前，縣府目前的相關作為，完全符合現階段中央法令的規範。

縣府強調，為配合中央政策推動綠能產業，台西產業園區內合計使用面積5公頃以上、太陽能光電遮蔽率4成以下、養殖產能7成以上，縣府完全支持發展農委會的漁電共生計畫。

縣府建設處表示，縣府在權限範圍之內，為排除假養殖真種電質疑，並讓漁民在收成效益較差的季節仍有光電售電收入，平衡災害減收的損失，並考量區內地主引進產業需求意願，避免零星漁電共生申設而影響後續工業區發展，依中央農委會目前容許法令執行，台西地區的養殖者若符合規範，就會鼓勵進行漁電共生計畫。

建設處強調，台西工業區952位私有地主僅3分之1同意推動綠能，且土地零散分布，不利產業及綠能的發展，縣府經過全盤考量並與行政院商議後，目前採產業及綠能併進方式推動，在相關的原則下有秩序地推動漁電共生，更能維持所有私有地主的權益。