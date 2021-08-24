台南市政府聯合稽查小組所查獲的越南排骨醬料包。（南市府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府聯合稽查小組所查獲之肉鬆806公克。（南市府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府聯合稽查小組連夜進行稽查。（南市府提供／張毓翎台南傳真）

國內近期查獲越南走私的肉製品驗出非洲豬瘟病毒，由於這並非首批入台，懷疑之前可能有部分已流入台灣。台南市政府22日起連夜稽查，於昨晚共稽查103處，分別在永康、麻豆區查獲違法製豬肉品，其含括越南製的肉鬆、月餅及排骨醬料包，3件豬肉製品將交由市府動保處送驗。

國內近日查獲越南走私肉品中含有非洲豬瘟病毒，並疑似流入市面，台南市政府掌握相關名單，前晚由農業局動保處、衛生局、警察局連夜成立稽查小組，清查台南疑似非洲豬瘟肉品下游及相關場所，清查前揭肉品來源，於昨晚完成103處的稽查工作。

農業局表示，稽查結果多數為代購物品及衣服等，但仍查獲2案違法豬肉製品，分別在永康區查獲越南製肉鬆806公克，以及麻豆區查獲越南月餅724公克、越南排骨醬料包515公克，案報請檢察官指示，已先行扣押該豬肉製品，並交由動保處送驗。

台南市長黃偉哲指出，9月適逢中秋假期，民眾勿自國外攜帶肉類產品入境及網購國外肉品寄送台灣，自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉入境第一次罰20萬，第二次罰100萬。另呼籲養豬業者自主落實豬場人車門禁管制、場區定期清潔消毒，維護豬場生物安全措施，豬隻若有任何異常死亡請通報動保處。