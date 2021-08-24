「因為實聯制防疫代碼和男友分手了。」近日一名女大生透露，某日男友突然向她表示很想睡覺，就此消失17個小時，隔日見面男友則辯稱「自己睡死」要她不要多想，直到她拿著男友的手機去超商掃防疫條碼時，才發現男友於消失的17個小時曾外出，令她心灰意冷提分手。

原PO昨（23）日於論壇《Dcard》哭訴，和男友是同校不同系的同學，起初認識時，男友才與前女友分手2個月，因此所有的話題都圍繞在前女友，她聽著男友敘述前女友的所有回憶，包括前女友個性很善良、最愛的動物是狗，特別喜歡吃布丁，因此每次見面時，總是不忘要買顆布丁。

隨著相處時間愈來愈長，兩人從朋友變成戀人，原PO表示，男友很喜歡打手遊，她為此努力學習遊戲技巧、為了他學習做飯，替他準備愛心便當，甚至為了他拿著打工存的錢，報名了吉他課程，只因男友一句話「會樂器的女生很有魅力，也是因為前女友會彈吉他才愛上她的」。

原PO說，只要看到男友開心，「我覺得一切都很值得，可是為什麼明明我這麼努力，你卻還是選擇去找她？」原PO進一步說，某日男友突然傳訊息說「很累很想睡覺」，便從下午4點多開始消失，期間不論她如何傳訊息，男友就是沒回應，直到隔日早上9點，男友僅以「我真的完全睡死了」為由，要她別多想。

接著兩人到學校附近超商買飲料，男友將手機遞給她掃防疫條碼，在送出1922實聯制簡訊時，原PO發現男友消失的期間，曾發送出2則實聯制簡訊，且都同一個代碼，「那瞬間我心跳好快，他沒有睡死，他對我說謊了」。

原PO趁男友買飲料時，將防疫代碼抄寫至自己手機，但無論她怎麼查都無法看出男友去了哪裡，直到她想起，男友曾說過前女友租屋處樓下有一間全家，她像發了瘋似的翻找以前的對話紀錄，當時男友隨口說了一句「以後再也不想去XX買布丁給前女友吃了」。

原PO二話不說，騎機車到前女友家附近的全家一家家掃條碼，沒想到真的讓她找到一模一樣的條碼，她難過地在全家門口打電話給男友攤牌，電話中男友不斷道歉，但她不在意兩人見面到底做了什麼，「因為他已經背叛我了，所以我選擇和他分手，真的好痛苦。」

貼文曝光後，引發網友留言「沒想到，防疫代碼立了大功，看清了一個人」、「這是我看過最強的抓姦」、「妳該應徵偵探了吧！超級福爾摩斯」、「果然不要惹女生，每個都是福爾摩斯」。