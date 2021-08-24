人妻訂生蠔，在訂單上抱怨和老公很久沒有跟有愛的火花。(圖／翻攝自臉書爆廢公社二館)

一名人妻為了和老公有更多親密接觸，在外送平台點了生蠔、鮮蝦料理，並在訂單上抱怨「我老公很久沒有跟我有愛的火花了」，希望店家能夠多給一點生蠔，老闆二話不說，直接加碼多送2顆生蠔，還在餐盒上寫：「叫你老公今晚賣力點喔！」讓網友們笑翻。

一名網友在「爆廢公社二館」臉書分享，他貼出了一張外送訂單，有顧客訂購了蒜蓉烤生蠔和脫衣烤蝦兩樣餐點，並在備註欄寫著「希望多一點，我老公很久沒有跟我有愛的火花了」。

結果老闆看這名人妻如此「飢渴」的訂單，直接阿莎力應客人要求，多送2顆生蠔，並在便當盒上寫著「多送妳兩顆，叫妳老公賣力點喔！」

文章一出讓網友笑翻，「好可愛的老闆」、「老公是不是變成莫內的名畫《吶喊》了」、「這樣滿月記得送店家油飯喔」、「吃生蠔不是只是讓精子更有機率結合嗎？應該不是體力吧？」、「吃生蠔就飛天鑽地嗎？」、「老公老公虛累累啊」、「內用來這招不知道店員有何反應？」、「這位老公，大家都期待你有好表現」。