不鏽鋼緊固件大廠東明-KY(5538)第二季、上半年營運同步攀高，上半年EPS達2.9元。展望第三季，公司預計產品量價齊揚，第三季營收與獲利可望再比第二季增加逾2成，今年營運將創新高。

東明-KY受惠中國持續推動基礎建設、軌道交通、淨水處理設備、智慧製造之自動化設備等需求，2021年上半年業績攀高，上半年營收57.04億元，年增約43.75%，創新高，歸屬於母公司業主淨利4.87億元，同創新高，年增2.5倍，基本每股盈餘2.9元。

受惠大陸市場需求熱絡以及產品價格調漲，東明-KY第二季業績持續增長，第二季營收達32.38億元新高且價格續漲，單季EPS達約1.7元。

第三季市場持續暢旺，東明-KY自結7月營收11.63億元，創歷史新高，年增43.58%；自結前7月營收68.59億元，年增43.62%。

東明-KY公司表示，除今年2月春節連續假期外，自去年11月起每個月接單均超過1萬噸，高峰期達1.3萬噸。展望第三季，即將進入出貨旺季，出貨量可望再創新高，且隨著外銷策略調整，緊固件產品價格上張，市場需求旺盛，尤其在美洲及歐洲市場大有斬獲，第三季之營收與獲利可望比第二季增加2成以上。

整體而言，東明-KY今年整年的營收與獲利可望創上市掛牌以來新高，同時子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司於嘉興經濟技術開發區之投資案已動土興建，預期明年下半年可望增加產能六成左右，將成為挹注未來營收與獲利成長之動能。