鴻海(2317)今（24）日宣布，旗下富智康(2038.HK)與汽車集團Stellantis簽署合資公司協議（Joint Venture Agreement）。雙方基於5月18日簽定的合作備忘錄，歷經3個多月的討論後，通過以設立合資公司Mobile Drive形式，正式進軍智慧座艙與車聯網市場。

鴻海表示，合資公司Mobile Drive註冊成立於荷蘭，雙方各持有合資公司50％股權，將借重富智康在資通訊（ICT）產業與智慧解決方案的能力，及Stellantis在汽車產業的長期專業，使合資公司能在此產業持續成長。

鴻海指出，合資公司Mobile Drive的業務範圍，為整合車用娛樂系統、通訊方案及雲服務平台，以輸出完整的智慧座艙解決方案為目標。雙方共同派駐高階人才，組成合資公司管理團隊，透過全球供應鏈的互補結合，加速產品與技術推進。

軟體方面，將包括以人工智慧（AI）為基礎的應用服務、語音識別、導航系統、車內電子商務平台以及支付服務等；硬體方面則包括智慧座艙系統（Smart cockpit）及車載通訊系統（Telematics Box）等。

未來雙方將透過智慧產權（Intellectual Property）及深度垂直整合的全球供應鏈，共同打造尖端的車用數位化服務，實現車內外使用者體驗的無縫整合。Stellantis集團將透過此創新合作夥伴關係，加速技術路線圖的推展進度。

鴻海指出，Mobile Drive在結合雙方優勢後，目標成為全球在智慧座艙及車聯網的專業大廠，除了Stellantis的車款將搭載相關智慧解決方案外，亦朝著導入至第三方車廠為方向，進一步擴大產品服務出海口。