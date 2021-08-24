美股消息面：

1.全美不動產協會（NAR）公布，美國7月中古屋銷售月增2%，市場預期為月減0.3%。以年率計，美國7月中古屋銷售增至599萬戶，超出市場預估的583萬戶。

2.IHS Markit美國8月製造業採購經理人指數（PMI）初值為61.2，較7月終值63.4放緩，並落後市場預期的62.5。服務業PMI初值為55.2，不及市場預期的59.5。綜合PMI初值為55.4，低於預期58.3。

3.受全球股市上漲和美元走低激勵，周一國際油價大漲，結束連跌7天的低迷走勢。終場倫敦布蘭特期油收漲3.57美元或5.48%，為每桶68.75美元，盤中一度跌至64.6美元，創下5月21日以來新低。紐約期油收漲3.5美元或5.63%，為每桶65.64美元。上周該兩檔期油合約均創下9個月以來最大單周跌幅。

4.美國新冠疫情仍然嚴峻，投資人預期聯準會可能不會急於啟動減債計畫。周一美元回落，帶動國際金價創下逾兩周以來新高。紐約期金收漲22.3美元或1.3%，為每盎司1806.3美元，創下8月5日來新高。銀價收漲2.5%，為每盎司23.59美元。鈀金漲6%，為每盎司2408.69美元。鉑金漲2.4%，報每盎斯1019.44美元。