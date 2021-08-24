IG 追蹤人數近 48 萬人的 JKF 女郎「蘿拉 Lola」，今年 4 月才因登上 JKF 雜誌封面而成為熱議焦點，最近開始經營 YouTube 頻道的她，也分享了自己的生活點滴。近日，她上傳了一段「開箱露營車」的影片，大秀搞笑功力，讓網友看完都直呼太幽默。

當天，身穿白色挖洞上衣的她，微微露出飽滿美胸，打扮相當性感，並表示自己買了一台 Volkswagen T6.1 California Ocean 露營車要送給「神秘男友」，而男方當天也全程擔任司機角色，任由蘿拉在旁展開瘋狂的撩男攻勢，究竟這名藏鏡人的真面目到底是誰，蘿拉也悄悄透露會在之後的影片中公開。

YT/蘿拉是我LA (圖／JKF提供)

介紹露營車的過程中，蘿拉不斷地歪樓暗示情侶們可以在車上「做很多事情」，更語出驚人的自爆會買綠色的車，就是為了打野戰時，可以開進草叢中當成保護色。期間，她還與「神秘男友」一起勾肩躺在車裡的床上，互動十分親密。

YT/蘿拉是我LA (圖／JKF提供)

YT/蘿拉是我LA (圖／JKF提供)

影片曝光後，網友對於蘿拉詼諧自然的主持表現都感到相當驚喜，也不忘糗她「是不是吃到沈玉琳的口水」，足見她的機靈反應和搞笑功力。此外，也有不少人將焦點放在「神秘男友」的身上，留言猛問：「蘿拉妳有男友了嗎？」、「是真的男朋友？」並紛紛開玩笑喊著要退追她，而蘿拉也語帶保留的回應：「何必那麼認真走心啦！再留下來看幾集你們會懂的」

身高 168 公分的蘿拉，身形高挑纖瘦，卻有著一對渾圓酥胸，靠著動人的大眼瓜子臉擄獲了大批網友的喜愛，隨著在綜藝節目、個人頻道中的表現越來越亮眼，也漸漸打開知名度。

(本文由 JKF 提供)