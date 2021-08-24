台灣民意基金會今公布最新民調顯示，台灣人政黨支持傾向，3成6為中性選民；台灣民意基金會董事長游盈隆表示，執政的民進黨防疫神話破滅；中性選民的大量增加可以視為目前主要政黨的失靈、失能與失職。

民調顯示，台灣人政黨支持，27.8％民進黨、20.2％國民黨、10.3％台灣民眾黨、2.9％時代力量、1.8％台灣基進、0.5％其他政黨合計，36％沒特別支持哪一 個政黨、0.4％不知道、拒答。

他說，3成6中性選民在疫情撲溯迷離的時刻出現，是否有其特殊意涵？ 事實上，今年五月當疫情風暴最強烈的時候，中性選民也曾飆高到 37.8％，而這也是過 去兩年來中性選民比例最高的時刻。

他認為，情勢很明顯，因為執政的民進黨防疫神話破滅，疫情雖在短期內獲得控制，但因短期內無法根本解決可信賴疫苗嚴重短缺問 題，且國人對蔡總統力捧的國產疫苗高端缺乏信心，進一步對民進黨的防疫能力滋生懷疑。

他說，同時，國民黨與民眾黨在這段時間也無特別亮麗表現，對主要政黨失望的公民自然越來越多。在某個意義上，中性選民的大量增加可以視為目前主要政黨的失靈、失能與失職。

訪問對象20歲以上，抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣，訪問日期110年8月16日至18日，有效樣本：1078 人，抽樣誤差95％的信心水準下，約 ± 2.98 個百分點。