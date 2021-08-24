馬來西亞飽受Delta變種病毒肆虐，即使先前曾採取封城的嚴格管制措施都無法遏止疫情持續延燒，嚴重影響該國經濟運作，傳出意法半導體與英飛凌兩大半導體公司的當地工廠都已停工，將直接拉長全球晶片荒的影響時間，有專家表示，主要原因在於東南亞國家以封測業務為主，且封測比晶圓製造需要更多人力，更容易受疫情影響，導致晶片荒面臨更嚴重衝擊。

綜合外媒報導，Delta病毒肆虐東南亞，馬來西亞單日確診人數屢破2萬人，比6月底的平均2千人還高出許多，大大延後原定的經濟復甦計畫與解封政策。

新冠疫情再次爆發，讓許多當地企業被迫停擺，意法半導體與英飛凌的當地工廠都已暫時停工，投資銀行Kenanga Investment Bank Berhad半導體分析師Samuel Tan表示，「這對英飛凌、意法半導體甚至是其他擁有數千名員工的企業將造成嚴重影響。」

報導指出，馬來西亞近年成為半導體封測重鎮，東南亞在全球封測市場的市占率達27%，馬來西亞就囊括其中的13%，因此當地疫情造成半導體工廠停擺，將帶給產業鏈連鎖反應。

金融數據研究機構HIS分析師Mark Fulthorpe與Phil Amsrud認為，泰國、越南和馬來西亞等東南亞國家的疫情再起，給予半導體產業更大壓力，主要是封測業務比晶片製造需要更多的人力，因此更容易受到疫情的影響，當地控制疫情的程度也會影響晶片荒何時能緩解。

馬來西亞半導體產業協會主席Wong Siew Hai則說，「馬來西亞是全球半導體產業的主要參與者，只要產業鏈上的任何地方出現中斷或波動，整個產業都會受到衝擊，晶片荒問題將更難解決。」

東南亞疫情爆發，確實已拖累全球半導體運作，交貨期被迫拉長，金融集團Susquehanna Financial Group研究顯示，7月晶片的交貨週期已經比6月增加 8天，達到20.2周時間，是該公司自2017年開始跟蹤該資料以後，最長的等待時間。