更新內容10:00)花蓮港警總隊一名49歲的黃姓保安隊警員，昨日清晨到花蓮港邊執行巡邏任務，疑不慎失足掉進消波塊，頭受到劇烈撞擊，頸椎斷裂，當下已失去呼吸心跳，警消到場送醫搶救仍宣告不治，目前整起事故原因還有待進一步釐清。

據悉，近日港內釣客行為跋扈，偶有縱火情勢發生，上級長官要求近期需加強巡邏、取締，鑑此，黃員當天才會爬上消波塊查看，不幸失足重傷亡。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

黃姓保安隊警員昨日清晨6點至8點執行單警服勤，獨自前往花蓮港碼頭巡邏，除走上防波提查看外，更進一步爬上消波塊，查看是否有不法釣客。

黃員戰戰兢兢地爬上消波塊，正準備爬到另一塊橫躺的消波塊時，疑似手沒撐好，不慎失足，頭撞擊消波塊後，整個人倒頭栽地直落地面，導致頸椎當場斷裂。跟黃員同小隊的女性隊員因撥打他的電話遲遲未接，驚覺出事，趕緊通報，警消獲報到場時，發現消波塊上血跡斑斑，找到黃員時，已無呼吸心跳，送往門諾醫院搶救仍回天乏術。

據了解，黃員為一線三基層，在花蓮港警總隊服務快滿30年，平時認真服勤，對學弟都很好，跟他同小隊的隊員與總隊同仁接獲消息後，均十分難過，黃員妻子與4個小孩更是在醫院直接崩潰。

由於爬上消波塊十分危險，警員通常盡量避免爬上去查看是否有不法釣客，據悉，由於近日港內釣客行為跋扈，偶有縱火情勢發生，上級長官要求近期需加強巡邏、取締，鑑此，黃員當天才會爬上消波塊查看。