王瞳與艾成愛情長跑10年，小倆口在去年7月結婚，但王瞳日前開直播時，淚嘆宛如跟機器人、木頭結婚，王瞳還反問艾成：「一個人會不會比較好？」夫妻對話引發外界熱議，事後雙方在臉書向彼此道歉，才讓事件告一段落。而王瞳和艾成近日則到台中渡假，慶祝相戀10週年，有網友則留言：「婚姻就是體悟學習『平淡不容易』」，對此，也釣出王瞳回應。

王瞳和艾成近日帶著愛犬「哈嚕」到台中東勢渡假3天2夜，王瞳曬出小倆口各自抱愛犬照，也大方分享夫妻抱著狗狗的「一家三口」合照，畫面溫馨又甜蜜，這趟旅程除了迎接愛犬生日外，也是王瞳和艾成迎接相戀10週年，王瞳在IG發文：「哈嚕，生日快樂 蔡先生，10年。開支藍酒來慶祝是標配」。

王瞳難得曬恩愛，吸引網友留言鼓勵：「加油 婚姻就是體悟學習『平淡不容易』」，讓王瞳直呼：「同意」，也有人大讚：「要一直幸福下去唷」、「瞳瞳，好幸福喔！」、「Sweet sweet 可愛的小倆口」，王瞳則感性回應：「幸福需要經營」，也有網友留言「多多去發掘彼此」，王瞳則表示：「好喔」。

其實，王瞳日前因在直播中，感嘆一年多的新婚生活不圓滿，王瞳哽咽淚訴宛如「跟一個機器人、木頭結婚」，感嘆這樣的生活已忍受了10年，並反問老公艾成：「一個人會不會比較好？」夫妻對話引來不少網友反批王瞳，事後艾成在臉書曬出母親的公開信並發聲：「抱歉，我的老婆，讓妳受委屈了！」表示兩人的溝通方式嚇到大家了，而艾成媽媽也在信中護媳婦：「是妻子向丈夫的撒嬌，沒想到讓大家誤解了」，王瞳則表示自己會修改講話的方式、學習溝通藝術以及如何正確表達妻子的擔心與愛。

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