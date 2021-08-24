在喀布爾機場內外仍擠滿了亟欲逃離塔利班統治的阿富汗和外籍人士之下，美國總統拜登預料最快明天決定，是否將空運撤離美國人和阿國盟友的最後期限自8月31日延後。

拜登昨天警告，撤離行動會是「困難又痛苦的」，且還有很多事可能會出岔子，就算過了8月31日期限，美軍也可能繼續留守，以監督撤離作業。

一位行政官員今天告訴路透社說，拜登會在24小時內決定是否延後期限，讓國防部有時間準備。

除了需要撤離數以千計美僑、盟國公民及為美工作的阿富汗人之外，美國防部官員說，也需要花數天時間讓6000名美軍搭機離開，他們目前在當地負責空運撤僑並維持安全。

拜登身邊有部分顧問認為不宜將自訂期限往後延；拜登則可能會於明天舉行的七大工業國集團（G7）線上會議時透露他的下一步。

兩位美國官員曾說，美國預期會在8月31日期限過後持續協助撤離行動。美國務院一位高層官員告訴媒體，美方對身處風險阿富汗人應盡之義務，「不會在8月31日結束」。

然而，一名塔利班（Taliban）官員表示，外國軍隊未曾尋求延期，即使提出要求，塔利班也不會同意。華府則說，協商還在進行中。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美方每天都與塔利班直接對話，在撤離美國等人員方面做出「很大進展」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100824