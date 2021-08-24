女星丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道後，除了在演藝圈闖出好成績，各項副業更是經營的有聲有色，讓她被封為「最強老闆娘」，罕見走性感風的她，近日曬出比基尼辣照，深邃事業線一覽無遺，讓網友看了全暴動。

丫頭（詹子晴）近日罕見的讓好身材見客，在IG喊出：「身材同步微解封，比基尼穿起來」，接著只見她穿著淡藍色比基尼，跪在游泳池畔，對著鏡頭擺出甜美微笑及撩人姿勢，除了完美身材S曲線相當火辣之外，一對傲人上圍幾乎炸出比基尼，加上深邃事業線讓人看得目不轉睛，但也不忘呼籲：「千萬要珍惜得來不易的自由喔，平常要做好防疫措施喔，防疫跟抗肉都要零破口」。

丫頭（詹子晴）曬出比基尼辣照，深邃事業線一覽無遺。（圖／ ava112411 IG）

丫頭罕見走性感風，立刻獲得網友一致好評，紛紛留言大讚：「ㄚ頭永遠都那麼可愛」、「從來都不知道妳身材那麼好」、「根本是地表最火辣的老闆娘」、「比基尼好美喔，當然人一樣也很美」、「天啊，您瘦了好多！這樣看起來更辣了」、「老闆娘的火辣身材讓人不敢直視」、「可以教大家怎麼要維持身材的嗎」。

藝人詹子晴（ㄚ頭）除了積極經營演藝事業，更努力拓展副業，包括手搖飲店、餐廳、桌遊店等10個品項，總計擁有334家店，年收高達千萬元，堪稱「演藝圈最強老闆娘」，不過五月中後台灣疫情爆發後，她坦言副業受到嚴重衝擊，但強調即使公司賠錢，也不會讓員工失業。