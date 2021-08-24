根據最新統計，菲律賓單日新確診數約為1.83萬，創下歷史最高紀錄。同時，當地政府也首次承認，高傳染性的Delta新變種病毒株已經在馬尼拉的社區間傳開。不過，菲律賓日後將不再有大型封城計畫，取而代之的是部分針對性的小圍堵。

為何說菲律賓現今疫情仍嚴峻，因為以目前所有當地染疫總數中，平均而言每5個人當中，至少有1個是在過去40天被傳染到的。同時，現在染疫後尚未治癒的新冠患者，也是4個月來最多。

不過，還是為了要救經濟，從21日開始，有1300萬位居民，日前被封城的大馬尼拉地區得以有10天鬆綁期。預料這段時間內，許多商家業者或將會有一線生機。

菲國政府表示，大範圍且嚴苛的封城規劃將不再採用，若日後再有疫情升溫時，將會鎖定特定區域打擊。還有，防疫規定也不會太嚴格，這樣搞不好會更有效。

報載，在首都大馬尼拉地區以及周邊區域，均發現有大量且無法追蹤來源的新變種病毒株案例。很顯然地，菲國政府已選擇其它方式來抗疫，但未來成效有多少外界也很好奇。