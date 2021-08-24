人工生殖是許多渴望養兒育女的爸媽們寄予厚望的一線生機，但是過程辛苦也廣為周知。更現實的數據是：根據衛福部2021年的最新調查，以台灣試管嬰兒療程單次胚胎植入為例，有超過5成比例未能成功懷孕；更進一步的國外調查也顯示，同一位女性進行試管療程，胚胎植入後發生3次以上重複植入失敗機率，也高達15%。TFC臺北婦產科診所生殖中心副院長何彥秉醫師指出，要如何提升胚胎著床率，並且確保健康無虞，是人工生殖的首要關鍵。

●精準醫療科技 提升植入過程安全度

何彥秉醫師強調，隨著試管嬰兒補助上路，搭配政府現有補助方案彈性運用，就能多方利用精準醫療的技術，幫助提升植入胚胎的成功率。

以現有試管嬰兒療程來看，以往常會遇到的問題有兩大類：

1.胚胎分裂異常，成長「倒退嚕」

何醫師舉例，曾遇過一名40歲女性已經做過3次試管療程、植入超過8顆胚胎，但全數著床失敗，未能成功懷孕。原因最可能就是胚胎染色體異常，讓她非常難過，一度以為求子無望。

但現在的技術改變，透過精準醫療的概念，取卵後讓卵子和精子在實驗室裡人工結合成胚胎，搭配PGS染色體檢測，初步篩選出檢測健康的胚胎，再透過縮時攝影培養箱輔助，每10分鐘一次的密集監測，進一步揪出分裂異常的胚胎，加以剔除。從而挑選出最健康、最有機會成功著床的胚胎，檢查後第1次植入就成功懷孕、順利產子。

2.母體「子宮微環境」不適合

選出強健的胚胎後，如果母體無法提供適當生存環境，著床失敗率仍會偏高。對此，TFC臺北婦產科診所生殖中心副院長、台灣子宮內膜異位症學會理事林時羽醫師指出，子宮肌瘤、子宮內膜異位症、子宮腺肌症、子宮內膜厚薄、輸卵管水腫等，都是臨床上常見導致重複植入失敗的子宮異常因素，想要懷孕前必須對自己的身體狀況先加了解。

林醫師進一步解釋，就算是稍偏高齡或有婦科症狀，只要透過事前檢查，搭配精準醫學及適量藥物調整，就能改善「子宮微環境」，讓母體成為適合胚胎成長的環境，醫師也會在適當的時機點植入胚胎，就有機會提升成功率。

林醫師提醒，重覆植入失敗患者的子宮內膜狀態，可能每個周期都會有不同的細微變化，仔細及嚴謹的經驗判斷及掌握子宮周期變化，就可能成為植入成功關鍵。

精準醫療已經成為人工生殖的重要助力，想要生育，不妨先從了解自己身體、選擇適合而細心的專門醫師開始，想必會更有「子」望！