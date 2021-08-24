國產高端疫苗昨（23）日開放接種，不過國民黨卻踢爆，其中批號SP2103約5千多劑的疫苗效期只剩一個月，立委洪孟楷質疑，這難道不是即期品嗎？嚴正要求衛福部要向國人講清楚、說明白，且往回推算時間後懷疑，這批疫苗在還在做第一期實驗時就生產。

洪孟楷在臉書指出，根據食藥署給的資料，高端疫苗批號SP2103相比同期疫苗晚了十幾天才檢驗封緘，有效期限只剩一個月；而大部分的高端疫苗，每批次效期大約都維持四、五個月，且高端自己也說從製造到有效期期間是六個月，因此合理懷疑批號SP2103根據效期往回推，就是在今年三月多，還在做第一期實驗時就生產，國人為何要打這樣的疫苗？

國產高端疫苗昨（23）日開放接種。(中時資料照)

雖然政府一直說沒有強迫國人打國產疫苗，但洪孟楷認為，事實就是沒有提供國人其他疫苗的選擇，到目前為止仍只有高端，且不打高端就要持續提供快篩證明，試問這些費用誰要負責？若一直沒有打高端，7天、14天就一次快篩，日子要怎麼過？

對於總統蔡英文選擇打國產疫苗，洪孟楷表示尊重，但同時必須讓國人有選擇其他疫苗的權利，他認為，這是執政黨的責任，也是人民必須知道的真相。