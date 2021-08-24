海巡署高雄查緝隊19日在台南安平外海，查獲新北巿籍「順發886」漁船走私154隻名貴寵物貓。（圖／本報系資料照）

海巡署日前查獲一艘漁船走私154隻品種貓，考量貓隻未經檢疫，引入疫病風險極高，農委會21日依照規定全數安樂死，掀起不少批評，其中也有正反論戰。常評論時事的藥師林士峰指出，不少人質疑，若走私被安樂死的動物不是貓而是蛇或蝙蝠，大家的愛心會一樣嗎？他直言，即便愛心或許一樣，但社會關注程度也必不同，這點可以從總統大選時，沒人會拿蛇或蝙蝠當作競選意象可見。

針對154隻品種貓被安樂死一事，林士峰22日在臉書發文稱，有不少網友質疑，如果今天走私被安樂死的動物不是貓，而是蛇或蝙蝠，大家的愛心會一樣嗎？他認為，愛心或許一樣，但是社會關注程度卻會必然不同，就像總統大選時，候選人也不會用蛇或是蝙蝠當作個人競選意象。

林士峰坦言，對多數人來說貓是可愛、討喜的動物，就像毛小孩一樣，撫慰了很多人寂寞的心靈，也因此這次的事件，才會引起那麼多人感到遺憾。

因此，林士峰認為，此次事件會受高度關注，也是因眾所皆知總統蔡英文是個愛貓人士，自然會被動保團體寄予期望，再加上國內主要政黨黨魁對這事件都表達關心，就引起社會熱烈的關注。但他誠摯的希望，能透過這次的事件，讓我們成為關懷生命的進步國家。