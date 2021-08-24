【旅奇傳媒/編輯部報導】公視磅礡大戲「斯卡羅」，您也看了嗎？近期引發熱烈討論的「斯卡羅」，於8月14日首播後即造成轟動，許多人臉書被相關訊息洗版，顯示台灣島民對這片土地上過往發生的歷史故事深感興趣。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處，在兩年前就為大家準備了當地的導覽解說影片，希望讓民眾來到溫泉區泡好湯外，也能對地方歷史有更深入的了解，並成為永續觀光資源流傳下去。

▲以「關子嶺之戀」為發想的打卡藝術裝置「街燈下的祝福」。 圖：西拉雅國家風景區管理處╱提供

西拉雅管理處處長許主龍表示：全台各地區的溫泉都有其各自的特色及歷史文化背景，而管理處也持續以在地特色為溫泉區行銷，例如在關子嶺溫泉區製作以吳晉淮「關子嶺之戀」為發想的打卡藝術裝置「街燈下的祝福」。

▲來到八寶公主廟，遙想當年殉難的水手及船長夫人。 圖：西拉雅國家風景區管理處╱提供

兩年前也以《傀儡花》（斯卡羅原著小說）的內容為四重溪溫泉製作了導覽解說影片，呈現四重溪溫泉區位在相關歷史事件現場，提供遊客至此泡溫泉時，能藉由影片更進一步認識在地背景與文化，並透過了解地方故事，讓旅程不只有放鬆與享受，也帶來對這塊土地有更深的認知與收穫。

這也是近年交通部觀光局推動深度、精緻旅遊的一環，民眾來到觀光景點不只是吃吃喝喝逛大街，結合體驗當地的人文風土民情，讓整個遊程更加豐富多元，尤其讓正在學習這些歷史課程的學齡孩子們來到這裡實際感受氛圍，相信會比坐在教室更來得有成效。

▲導覽影片商請在地知名文史工作者林瓊瑤老師，擔任解說員。 圖：西拉雅國家風景區管理處╱提供

此導覽影片特別商請了在地知名文史工作者林瓊瑤老師來擔任解說員，為每個歷史場景做深度詳盡的解說，讓影片觀看者更能夠理解《傀儡花》（斯卡羅原著小說）書裡的情境，以及後續歷史事件的相關人文地理。

影片裡瓊瑤老師也帶著大家來到八寶公主廟，遙想當年殉難的水手及船長夫人，並登上龜山俯看恆春縱谷，將當時的射寮、統埔、保力、貍仔社等各個聚落盡收眼底，一同憶起一百五十多年前的歷史風雲。

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