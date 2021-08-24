美元走弱，周一歐美原油期貨強彈逾5%；隨著美元走低，誘發投資人對於該貨幣計價的原油商品吸引力提升，終止國際油價連續7個交易日的跌勢；有分析師認為，由於風險偏好上升以及美元指數從九個半月高點回落，如此的看漲因素組合，讓油市不得不受到影響。

然而在疫情打擊燃料需求之際，美國鑽機數卻連續第三周上升，根據美國油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)發表的最新數據指出，截至8月20日當周，美國石油鑽機數增加8座來到405座，顯示石油仍呈穩定供給的態勢，令分析師對於後市變化抱持謹慎態度；其中美國原油漲幅5.6%，倫敦原油漲幅5.5%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲3.50美元，報每桶65.64美元；9月熱燃油漲0.10美元，報每加侖2.01美元；9月RBOB汽油漲0.10美元，報每加侖2.12美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲3.57美元，報每桶68.75美元。(商品行情網)