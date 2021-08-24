美國有線電視新聞網(CNN)報導，隨著高端疫苗開打，台灣總統蔡英文23日施打首劑本土新冠肺炎疫苗；試圖在海外疫苗難以取得，而高端疫苗免疫力又遭質疑之際，以行動表達對這款新藥的支持。

報導中指出，由高端疫苗生物製劑股份有限公司研發的高端疫苗，23日起於全台開始施打。台灣政府已於7月批准該疫苗，以供20歲以上的公民緊急使用，首劑與第二劑疫苗之間至少隔28天。

不過，由於該疫苗尚未完成第3期臨床數據，具體效力的數字還付之闕如，引發台灣社會部分人士的質疑。高端海外發展經理唐克漢（Paul Torkehagen）5月份接受CNN採訪時表示，該疫苗將二期臨床試驗擴大，以確保疫苗的安全與有效性，參與者廣達3800人。

其表示，一般來說，二期臨床涵蓋的參與人數僅有數百人，而高端卻廣達3800人而顯得二期實驗「非常龐大」。高端執行長指出，根據實驗數據顯示，99.8%的參與者在完成兩劑疫苗施打後，能產生對抗新冠病毒的抗體。

衛生福利部疾病管制署在7月19日的聲明中強調，高端疫苗不會對健康造成嚴重影響。另外根據《路透社》報導，台灣已從高端訂購500萬劑疫苗，開放登記後已有70萬人登記施打。

Today I got my first shot of #Taiwan’s own Medigen vaccine. Thank you to all our medical workers for making this such a smooth & painless process. I encourage everyone to get vaccinated as soon as possible—vaccines protect you & those around you from COVID-19. pic.twitter.com/0rRdLT3jvC — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) August 23 2021

蔡英文在推特上寫道，接種疫苗可以保護自己、家人與醫護人員。讓我們為加強台灣對抗病毒的集體防禦，略盡棉薄之力。

CNN總結，由於對絕大多數的外籍旅客封鎖邊境，並採取嚴峻的措施來抑制當地疫情，迄今台灣在新冠肺炎的防疫成果相當成功；據統計數據顯示，目前確診者不到16000人，死亡人數則為828人。

台灣試圖為全台2300萬人接種疫苗，卻因難以自國際取得疫苗供應而面臨挑戰。《路透社》指出，目前台灣成功進口的新冠肺炎疫苗數約1000萬劑；2021年7月，台灣又添購3600萬劑莫德納疫苗。

《路透社》表示，由於疫苗取得困難，台灣政府只好延後第二劑疫苗的接種，以騰出疫苗讓更多人可以接種第一劑，這也讓台灣完整接種兩劑的比例不到5%。

國家衛生指揮中心中央流行疫情指揮中心日前宣布，將放寬疫情預防措施，允許舉辦更大規模的聚會，開放K書中心與室內遊樂中心。台灣23日僅出現4例本土病例。

不過，衛福部部長陳時中表示，部分新冠肺炎的限制措施，包括關閉酒店、夜總會等規定將延續到9月6日；如果全球疫情仍持續蔓延，還會再延長。

CNN指出，如果台灣持續執行病毒「零容忍」的做法，勢必在國際社會上愈來愈孤立。目前包括澳洲與紐西蘭都表示，只要疫苗接種率達一定水平，就會放棄「零容忍」政策。

澳洲總理莫里森22日表示，「雖然目前仍非常有必要採取封鎖措施，以防止新冠病毒的傳播；但只要疫苗接種率達成70%至80%的目標，很可能放棄此一作法。這就是與新冠病毒共存的意義，當我們快速開放時，確診數會上升，但這是無法避免的」。

負責因應紐西蘭疫情的衛生部長希普金斯（Chris Hipkins）認為，高度傳染力的Delta變種病毒的出現，帶來另一個相當重要的議題，即「我們計畫的未來為何」，「在某個時間點，我們必須開始讓未來更為開放」。