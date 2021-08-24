美國房市交投活絡及宅經濟發酵，錩泰外銷以圓鋸機及桌上機床為最大宗，目前美國DIY電動工具需求熱度不減，持續加班趕工。第二季及上半年合併營收雖創同期新高，本業獲利卻遭鋼材等原物料上漲、新台幣匯率升值侵蝕，錩泰6月調漲報價，將反映在第三季營收上。

錩泰第二季合併營收14.07億元，創同期新高，本業獲利從去年同期1.68元劇減至0.56億元，匯損4千多萬元，稅前盈餘0.12億元、本期淨利0.11億元，EPS從去年同期1.15元降至0.14元。上半年合併營收26.86億元，締造同期史上新高，本業獲利由去年同期3.07億元減至1.43億元，匯損2千多萬元，稅前淨利1.22億元、本期淨利0.92億元，EPS從去年同期2.74元降至1.17元。

錩泰7月合併營收5.85億元，年增13.95％；前七月合併營收32.71億元，年成長15.89％，雙雙改寫同期新高。

錩泰主管表示，錩泰與客戶長期合作，通常客戶一次下1～2個月，目前需求端反映DIY電動工具需求依舊熱絡，客戶視市場銷售情況下單。第二季及上半年營收雙雙改寫同期新高，獲利卻不增反減，主因是獲利遭原物料上漲及新台幣匯率升值所侵蝕，錩泰因應對策是6月調漲報價，漲價效應會反映在第三季營收上。由於去年墊高比較基期，今年出貨及營收年成長幅度相對去年較小。